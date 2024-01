Ufficiale Hongla vola in Spagna e torna dove tutto ebbe inizio. Addio definitivo all'Hellas

Martin Hongla lascia la Serie A. Il centrocampista camerunese da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Granada, società che già scorsa settimana aveva definito l'operazione e oggi ha annunciato il nuovo acquisto. "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Granada Club de Fútbol - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista camerunense Martin Hongla. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Martin, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".

Per Hongla si tratta di un ritorno, essendo sbarcato in Europa nell'estate 2016 proprio grazie al Granada. "Hongla (Yaoundé, Camerun, 1998) ha vissuto la sua prima fase da giocatore biancorosso quando è passato al Club Recreativo Granada (allora Granada CF B) nella stagione 2016/17, esordendo in quella stagione con la prima squadra della Prima Divisione - scrive sul suo sito la società andalusa -. Nel gennaio 2018 è andato in prestito all'FC Barcelona B. Anche se l'anno successivo ha ricominciato nella squadra di riserva dei Nasridi, è passato in prestito al club ucraino Karpaty nel mercato invernale. Infine, nel 2019/20, ha firmato per la squadra belga del Royal Antwerp, da dove un prestito lo ha portato all'Hellas Verona due anni dopo. La squadra italiana ha acquisito definitivamente i suoi servigi la scorsa stagione, conclusasi in prestito al Real Valladolid. In questa stagione, sempre in Italia, ha giocato 17 partite ufficiali prima di approdare al Granada.