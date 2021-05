AS - Real Madrid, Allegri è il prescelto. Lui il sostituto di Zidane

vedi letture

Il Real Madrid ha il suo prescelto per la sostituzione di Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato in Spagna da AS, il club di Florentino Perez ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri e nelle prossime ore intensificherà la trattativa per farlo firmare. L'ex Juve, sempre secondo il media spagnolo, stava aspettando proprio la chiamata dei Blancos e l'opzione relativa ad Antonio Conte è difficilmente concretizzabile.