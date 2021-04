Calcioefinanza sul finanziamento Inter: "Un'operazione simile a quella di Yonghong Li"

Calcioefinanza si concentra a fondo sul finanziamento da 200/250 milioni che sarà erogato a Great Horizon da un fondo d'investimento. Una cifra che andrà a sostentare le casse nerazzurre e a ridare stabilità. In pegno al fondo per il finanziamento finiranno le quote dell’Inter in mano a Great Horizon, ovverosia attualmente il 68,55% dell’azionariato nerazzurro.