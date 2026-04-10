Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 aprile

IL MILAN FA SUL SERIO PER ALLEGRI: PRONTO UN TRIENNALE. INTER, NICO PAZ RESTERA' SOLO UN SOGNO: FUTURO TRACCIATO, LO ATTENDE IL REAL MADRID. MILAN, TOMORI VERSO IL RINNOVO, PULISIC E LEAO 'RIMANDATI' A FINE STAGIONE. LAZIO, LA PREMIER METTE NEL MIRINO TAYLOR E PROSTVGAARD. TORINO, RINNOVO DI KULENOVIC AD UN PASSO, MA IL FUTURO NON E' SCONTATO.

Il Milan tenta il grande colpo a centrocampo. Leon Goretzka si svincolerà il prossimo 30 giugno dal Bayern Monaco e sarà un colpo a parametro zero per chiunque riuscirà ad ingaggiarlo per la prossima stagione. Centrocampista dal valore assoluto con la maglia del Bayern Monaco si appresta a conquistare il suo 17° trofeo con i biancorossi tedeschi. Il classe 1995 ha già fatto sapere che non rinnoverà il proprio contratto con i bavaresi e dunque sarà una grande occasione nella prossima finestra estiva di trattivi con diversi club che si stanno dando battaglia per ingaggiarlo dal prossimo primo di luglio. In via Aldo Rossi si tenta il tutto per tutto con Massimiliano Allegri che chiede un elemento di esperienza in mezzo al campo che possa essere affiancato a Modric e Rabiot per creare un reparto di grande valore in vista della prossima Champions League. La concorrenza resta alta con diversi club sia italiani che esteri che lo vorrebbero alle dipendenze ma che offrirebbero soltanto un biennale.Per questo motivo che il Milan potrebbe essere in vantaggio. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti a proporre al giocatore un contratto triennale, quindi con scadenza nel 2029, ad una cifra di circa cinque milioni di euro a stagione.

L'Inter si prepara ad affrontare per due volte il suo pallino di mercato Nico Paz. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che sottolinea come il fantasista argentino resti un sogno (soltanto) accarezzato per i nerazzurri, anche alla luce dei tanti incontri degli scorsi mesi tra Javier Zanetti e il padre del giocatore. I piani della Beneamata sono stati però complicati, fin dal primo momento, sia per il valore del calciatore sia per la clausola di recompra da 9 milioni nel 2026 e da 10 milioni nel 2027 a favore del Real Madrid. Il quotidiano non esclude, proprio in tal senso, che i blancos possano esercitare l'opzione di acquisto già quest'estate per iniziare a testare Nico al Bernabéu, anticipando un futuro già scritto. Scenario che potrebbe però cambiare in caso di qualificazione in Champions del Como, con un eventuale altro anno in Italia per continuare ad accumulare minuti ed esperienza da protagonista assoluto. E l'Inter? Se è vero che la società meneghina sarebbe pronta a utilizzare l'extra-budget promesso da Oaktree per un possibile colpo a effetto (Nico Paz lo sarebbe senz'ombra di dubbio), la strada oggi appare segnata e tutti gli indizi vanno nella direzione scelta da Florentino Perez. Anziché pensare al futuro, si torna dunque al presente: il classe 2004, tra il 12 e il 21 aprile, sarà in campo contro e non per l'Inter prima in campionato e poi in semifinale di Coppa Italia.

Fikayo Tomori e il Milan si avvicinano ulteriormente al rinnovo di contratto. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il difensore inglese potrebbe presto prolungare di altre tre stagioni il suo accordo coi rossoneri con un importante ritocco dell'ingaggio, ovviamente a salire. Attualmente in scadenza nel 2027, il 28enne inglese sarebbe entusiasta di prolungare il suo matrimonio coi rossoneri, dopo aver detto no a diverse destinazioni la scorsa estate (compreso il ritorno in Premier League) e aver conquistato un ruolo da protagonista assoluto agli ordini di mister Allegri. Sempre a detta della medesima fonte, sono invece per il momento in stand-by i rinnovi di Rafa Leao e Christian Pulisic: il Diavolo osserva con attenzione il rendimento di entrambi gli attaccanti, ma non ha fretta di prolungare i loro contratti. Questo anche perché il legame con Leao è fino al 2028, mentre con Pulisic la società potrà estendere in modo unilaterale il contratto di un’altra stagione alle cifre attuali. Se però nei mesi scorsi c'era la volontà di trovare la quadra per farli restare entrambi al 100%, adesso ogni valutazione è stata rimandata a fine stagione. E gli stessi giocatori - si legge - proveranno a sfruttare la vetrina del Mondiale per prendere in considerazioni eventuali proposte dal mercato.

Non solo rifondazione, ma anche scelte delicate: la Lazio si prepara a un’estate in cui trattenere i pezzi migliori sarà tutt’altro che semplice. Il paradosso - si legge su La Repubblica - riguarda proprio quei profili considerati fondamentali per il futuro, come Kenneth Taylor e Oliver Provstgaard, finiti nel mirino di diversi club di Premier League. Sul fronte riscatti, appare già delineata la situazione di Boulaye Dia, che sarà acquistato a titolo definitivo per 11,3 milioni. Ma la permanenza non è scontata: il presidente Claudio Lotito avrebbe già fissato il prezzo per una possibile cessione: “Lo vendo a 18 milioni”. Occhio anche ad altri nomi in uscita. Tijjani Noslin resta nel radar del Bologna, mentre Fisayo Dele-Bashiru potrebbe partire davanti a offerte tra i 15 e i 18 milioni. Più stabile invece la posizione di Nuno Tavares, che ha trovato un buon feeling con Maurizio Sarri. Infine il caso Daniel Maldini: il suo riscatto da 14 milioni scatterebbe solo in caso di qualificazione in Europa League. Segno che, nonostante la Coppa Italia possa incidere su alcune situazioni, il destino della rosa è in gran parte già segnato.

La permanenza in Serie A è ormai a un passo e, insieme alla salvezza del Torino, si avvicina anche un passaggio chiave per il futuro di Sandro Kulenovic. L’attaccante croato, arrivato nel mercato invernale, diventerà infatti a tutti gli effetti un giocatore granata al raggiungimento dell’obiettivo stagionale, con un riscatto obbligatorio fissato a 4 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria. Per il classe ’99 si tratta di un’occasione importante: dopo aver solo sfiorato la Serie A ai tempi della Primavera della Juventus, ora può davvero costruirsi uno spazio nel massimo campionato italiano. Tuttavia, come riferisce Tuttosport, la permanenza in rosa anche per la prossima stagione dipenderà soprattutto dal rendimento in queste ultime settimane.

ARSENAL, PER LA DIFESA OCCHI IN CASA REAL MADRID: OLTRE A RAMON PIACE IL GIOVANE VALDEPENAS. PSG, TRE GIOIELLINI AI SALUTI

Uno dei nomi principali sulla lista degli acquisti estivi dell'Arsenal è Ramon, il talento ventunenne del Como che si è messo in luce in Serie A. Lo spagnolo è letteralmente esploso nel campionato italiano dopo aver lasciato il Real Madrid la scorsa estate, ma un suo eventuale trasferimento è complicato dalla struttura del precedente accordo. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, oltre a Ramon, i Gunners starebbero osservando molto da vicino anche un altro giovane del Real Madrid, Victor Valdepeñas. Gli osservatori del club londinese hanno visionato entrambi i giocatori più volte e i feedback ricevuti finora sono stati estremamente positivi.

Proprio come accaduto ad altri grandi club, tra cui il Barcellona da cui i parigini hanno prelevato il giovane Dro Fernandez, anche il PSG rischia di diventare vittima del proprio successo. Diverse società europee seguono infatti con estrema attenzione l'evoluzione dei talenti dell'accademia parigina, potendo offrire loro un ruolo più centrale nel breve periodo e stipendi decisamente più elevati. La pressione dei grandi club stranieri sta rendendo sempre più complicato per la dirigenza francese blindare i propri gioielli. Secondo quanto riportato da L’Équipe, molti giovani del vivaio sono già stati contattati da club esteri. Mathis Jangeal, a cui il PSG ha proposto un contratto professionistico, sembra ormai destinato a partire, attratto dal forte interesse che riscuote in Germania. Il profilo del trequartista diciassettenne piace moltissimo: in questa stagione ha già esordito con la prima squadra in due occasioni, a dicembre in Coppa di Francia contro il Fontenay e ancor prima, a settembre, nel match di Ligue 1 contro l'Auxerre. Anche per Adam Ayari, centrocampista di 18 anni, il futuro sembra lontano da Parigi. Tutto indica che si dirigerà verso l'Eredivisie, con l'Ajax pronto a offrirgli un contratto dopo le sue statistiche mostruose: 5 gol e 3 assist in 8 partite di Youth League, a cui si aggiungono 7 reti in 4 match di Coppa Gambardella. Situazione simile per Emmanuel Mbemba, difensore centrale e nazionale U19, che ha già ricevuto una proposta dal Paris FC e vede club del calibro di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen pronti a monitorare ogni sua mossa.