Ufficiale Goretzka, Guerreiro e Jackson: il Bayern dice addio a tre giocatori in poche ore

Adesso è ufficiale: Nicolas Jackson, Leon Goretzka e Raphael Guerreiro non resteranno al Bayern Monaco. Dopo settimane di indiscrezioni, il club bavarese ha confermato la fine dell’avventura dei tre giocatori,

Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali, il Bayern ha salutato l'attaccante senegalese con parole cariche di riconoscenza: "Grazie Nico! Una stagione che resterà per sempre nei ricordi. Grazie per tutti questi momenti e per il tuo impegno". Si chiude così una parentesi breve ma intensa all’Allianz Arena, con Jackson che farà ritorno a Londra in attesa di capire quale sarà il suo futuro definitivo.

Ma quello del centravanti non è stato l’unico addio annunciato dal club tedesco. Il Bayern ha infatti salutato anche Raphaël Guerreiro e Leon Goretzka, entrambi in uscita il prossimo 30 giugno, con il contratto in scadenza. Per il laterale portoghese, autore di 14 gol e 8 assist in 95 presenze, il club ha scritto: "Grazie Rapha per il tuo impegno con il Bayern e in bocca al lupo per il futuro". Ancora più sentito il tributo dedicato a Goretzka, protagonista di otto stagioni e 16 trofei con la maglia bavarese: "Otto anni, sedici titoli: resteranno per sempre. Grazie per la passione, l’impegno e tutti i momenti indimenticabili". Per il Bayern si chiude così un ciclo importante.