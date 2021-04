Caos Superlega, Bellinazzo: "Guerra in atto dietro le quinte. Roma possibile quarta squadra"

Il giornalista Marco Bellinazzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Tutti Convocati' su Radio 24: "Superlega e braccio di ferro in atto tra i principali club europei e la UEFA? È la grande guerra del calcio che stava andando in scena dietro le quinte, resa ancora più forte dalla necessità di introiti per i club in seguito al coronavirus - ha esordito -. La UEFA a fine aprile avrebbe dovuto approvare un progetto di SuperChampions, che non piaceva a tanti club. Una levata di scudi era ovvia, sta accadendo qualcosa di simile a quanto è successo nel basket tra FIBA ed Eurolega. Oltre a Juventus, Milan e Inter una quarta squadra italiana nella Superlega potrebbe poi essere individuata successivamente, con la Roma grande favorita".

E ancora: "Il punto di riferimento è la NFL americana, che vale 8-9 miliardi di dollari all'anno - ha aggiunto -. I grandi club ritengono che 3 miliardi di giro d'affari per la Champions sia troppo poco, puntano ai 4-5 miliardi. Se c'è stato questo strappo è perché la SuperChampions non piace a questi club. La UEFA per una questione di serietà, domani la annuncerà comunque. Poi non è da escludere che venga trovato un compromesso e i club restino dentro alla competizione UEFA. L'unica lega nazionale che non ha interesse particolare in questa Superlega è la Premier League, che ha un giro di affari di circa 4 miliardi e non vorrebbe rischiare di andare a rovinare il campionato con questa super competizione", ha concluso.