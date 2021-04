Caos Superlega, la nota della PFA: "Dubbi sull'operazione, il merito sportivo è essenziale"

La Professional Football Association pubblica sui propri canali ufficiali un comunicato per commentare le voci relative all’imminente nascita di una Superlega europea: “La PFA ha sostanziali dubbi a riguardo delle implicazioni ad ampio raggio del concept della Superlega europea. Il calcio dovrebbe adoperarsi per preservare la santità delle competizioni domestiche sopra ogni altra cosa. Le aspirazioni e il merito sportivo sono una parte essenziale di ogni sport e una componente vitale del gioco che amiamo. Questa proposta toglierebbe forza e gioia al calcio casalingo e farebbe perdere di valore al gioco per la grande maggioranza dei tifosi in giro per l’Europa. I club non sono tutti uguali, hanno tutti differenti punti di partenza a livello finanziario. Ad ogni modo, il successo non è mai garantito, spesso è ciclico e sempre guadagnato. Abbiamo molti esempi in giro per l’Europa di squadre che performano al di sopra delle loro risorse. La PF lavorerà con i calciatori, la FA, la Premier League, la EFL, la LMA e il FIFPRO, con ogni associazione di calciatori, per rappresentare i migliori interessi del gioco del calcio e proteggere l’integrità di questo sport”.