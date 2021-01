Chi può partire, Udinese: ter Avest all'Utrecht, Nicolas alla Reggina. Ora altre 2 uscite

Qualche uscita è in via di definizione, per qualcun altra servirà ancora un po' di tempo. Ma l'Udinese sul fronte cessioni in questo mese di gennaio ha idee piuttosto chiare e lascerà partire solo chi è chiaramente fuori dal progetto tecnico-tattico di Gotti. Per questo motivo la dirigenza friulana ha dato il via libera al ritorno in Olanda di Herre ter Avest, che vestirà la maglia dell'Utrecht, e a quella di Nicolas, che giocherà nella Reggina.

Andrà via anche il difensore Sebastian Prodl, fin qui mai utilizzato, e la seconda punta Petar Micin. Non andranno via invece i protagonisti di questa prima parte di stagione: ogni discorso relativo al futuro di Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna verrà affrontato solo al termine della stagione.