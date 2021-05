Con o senza Champions, come sarà il mercato della Juventus

È il giorno della verità. Per la Juventus, sì, ma anche per Andrea Pirlo che dopo una stagione fra alti - le due coppe vinte - e bassi (tanti) potrebbe anche riuscire a centrare la Champions, sperando in Atalanta e Hellas Verona nelle altre sfide della giornata. I bianconeri devono solo vincere per sperare di arrivare in Champions.

CON LA CHAMPIONS - Sicuramente ci sarà una mezza rivoluzione, perché Dybala continua a essere un problema - ed è possibile che vada via in ogni caso - e pure Morata è in bilico. Quindi l'attacco probabilmente verrà cambiato. Ramsey saluterà in ogni caso, da capire invece il futuro di Rabiot. In entrata, con una quarantina di milioni in più, ci potrebbe essere Donnarumma. In scadenza, con un contratto da valutare insieme, potrebbe significare che il Milan buca contro l'Atalanta.

SENZA LA CHAMPIONS - Pare ci sia un gentleman's agreement fra la Juventus e Cristiano Ronaldo per salutarsi anzitempo, un anno prima della scadenza del contratto. L'agente di CR7 ha già parlato con un paio di club, anche se per ora di concreto pare non esserci molto. PSG o Manchester United, difficile pensare ad altri club. A quel punto il cantiere aperto sarebbe enorme, con davvero tanti addii.