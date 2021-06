Corriere di Torino - Juve, negli ultimi giorni tentativo last minute per Depay

Casting delle punte in corso per la Juventus, che s’interroga sul futuro di Cristiano Ronaldo, ma intanto sonda il mercato degli attaccanti. Nel mirino i soliti noti: piace molto Dusan Vlahovic della Fiorentina, ma restano nomi graditi quelli di Mauro Icardi e Arek Milik. Secondo il Corriere di Torino, nei giorni scorsi i bianconeri avrebbero fatto un tentativo per riaprire la partita legata a Memphis Depay. L’attaccante olandese, in uscita dal Lione a parametro zero, è vicinissimo al Barcellona ma la Vecchia Signora avrebbe tentato di capire se vi fossero margini per un inserimento last minute.