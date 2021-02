Derby Scudetto -1 - Il programma della vigilia: Pioli in conferenza alle 14. Conte alle 14.15

Cresce l'attesa per il derby di Milano che vale il primo posto in classifica, con l'Inter attualmente prima a quota 50 punti, seguita dal Milan a 49. Alle 14 il tecnico rossonero Stefano Pioli prenderà la parola in conferenza stampa per presentare la sfida, con Antonio Conte con parlerà invece alle 14.15. Segui entrambi i live, a partire dalle 13.45, su TuttoMercatoWeb.com.