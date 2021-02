Derby Scudetto - Il calendario del Milan fino alla sosta: ci sono Roma e Napoli

vedi letture

Dopo il derby, sarà di nuovo tempo di Europa per il Milan. Giovedì prossimo infatti i rossoneri ospiteranno la Stella Rossa, stavolta a San Siro e solo tre giorni più tardi andranno a Roma per il delicatissimo incontro contro la Roma di Paulo Fonseca. Prima della sosta di fine marzo, in A, quattro incontri per la formazione di Stefano Pioli: il 3 marzo Milan-Udinese, infrasettimanale sarà invece Hellas-Milan, a chiudere una gara complicatissima come Milan-Napoli contro il grande ex Gattuso e chiuderà la serie la gara di Firenze contro la Fiorentina.

Il calendario fino alla sosta del Milan

25.02 Milan-Stella Rossa

28.02 Roma-Milan

03.03 Milan-Udinese

07.03 Hellas Verona-Milan

14.03 Milan-Napoli

21.03 Fiorentina-Milan