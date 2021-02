Derby Scudetto - Saelemaekers sicuro: "Il nostro gruppo più forte delle loro individualità"

Il derby di Milano si avvicina. Alle 15 il Milan sfiderà l'Inter in una sfida che vale il primato in classifica. Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'esterno rossonero Alexis Saelemaekers ha parlato delle differenze fra le due squadre: "Credo che loro abbiamo qualche individualità di spicco, diversi giocatori molto bravi. Ma noi siamo più squadra, più collettivo. Siamo una vera e propria famiglia e questo,in campo, può fare la differenza. Come affrontiamo il derby? Certamente senza paura. Come ho detto prima, sono certo che il nostro gruppo sia più forte delle loro individualità".