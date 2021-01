Due settimane alla fine del mercato - Da Lasagna a Pavoletti: il possibile valzer delle punte

Un po’ come in ogni sessione di mercato che si rispetti, la Serie A si trova di fronte al domino degli attaccanti. O al valzer delle punte, se preferite. Uno dei nomi all’interno di questo quadro è quello di Kevin Lasagna dell’Udinese. Nome ambito e che piace a molti, oggi le piste più concrete sembrano essere quelle legate a Hellas Verona e Benevento. Un altro nome che circola con insistenza è quello di Simone Zaza, anche se qua inevitabilmente servirà capire il pensiero del neo tecnico del Torino Nicola. Per lui si sono mosse Parma, Sassuolo e club spagnoli e turchi. Proprio il Torino è una delle squadre attente alla situazione di Leonardo Pavoletti. Il suo addio al Cagliari non è assolutamente impossibile, nei giorni scorsi si era parlato del Milan ma l’arrivo di Mandzukic fa decadere l’ipotesi rossonera. La Juventus invece resta alla finestra così come la Fiorentina. Tutti nomi, quelli fatti fin qui, che potrebbero interessare anche al Bologna, per un motivo o per un altro. Anche se i rossoblù seguono da vicino anche Antonio Sanabria del Betis, pista comunque difficile da percorrere, e non escludono un colpo a sorpresa. Magari dall’estero e magari non ancora uscito.