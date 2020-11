E' la Serie A degli over 35, top15 TMW: vince Ibra, poi CR7. Ma non mancano le sorprese

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che è stata pubblicata nella giornata di oggi. Dalla vetta con gli immancabili Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo alla coda con Pepe Reina e Giorgio Chiellini. Nel mezzo vecchie certezze, usati sicuri e perché no pure qualche sorpresa. E' la Serie A degli over 35, di seguito la top 15 completa firmata TMW.

1° - Ibrahimovic, come lui nessuno. Re Zlatan è tornato

2° - CR7 riprende la Juve. E ha già medie in stile Real Madrid

3° - Mirante, scalzato il portiere più caro della Roma

4° - Quagliarella, 4 gol e tanti saluti alla carta d'identità

5° - Handanovic, difesa Inter incerta ma lui c'è sempre

6° - Palacio, leader del Bologna. Anche a quasi 39 anni

7° - Pandev, le rivoluzioni di Preziosi non lo scalfiscono

8° - Ribery, luce a San Siro. Ma ha bisogno di aiuto

9° - Buffon, decisivo anche a quasi 43 anni. Giusto Chabot?

10° - Young, meglio di Perisic nel 3-5-2 di Conte

11° - Cordaz, il Crotone fatica. Ma il suo portiere è fra i migliori

12° - Parolo, usato sicuro buono anche per la difesa

13° - Chiellini, due gare e lo stop. Resta indispensabile

14° - Danilo, pilastro rossoblù. Non è l'unico del Bologna

15° - Reina, il numero 12 di cui la Lazio aveva bisogno