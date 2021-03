El Pais duro: "Juve, Sarri disprezzato perché fumava e bestemmiava. Ora un calvario"

Dalla Spagna arriva un duro attacco alle scelte della Juventus nelle ultime stagioni. È il quotidiano El Pais ad approfondire al vetriolo le vicende della Vecchia Signora in un articolo che paragona la ricerca del bel gioco voluta da Agnelli a Fitzacarraldo e soprattutto al racconto letterario che della gestazione del film fece anni dopo il regista Werner Herzog (La conquista dell’inutile): “La Juventus ha messo a capo della spedizione un mito - si legge sulle pagine del quotidiano iberico - e l’affetto nei suoi confronti hanno scatenato un principio di cecità che conduce al culmine della conquista dell’inutile in cui si è lanciato Agnelli da alcuni anni. Pirlo non è Sarri, disprezzato per la tuta in panchina o perché fumava e bestemmiava in conferenza stampa. Il conflitto riassume una visione propria della storia contro i risultati, che ora sono un calvario”.