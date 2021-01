Gazzetta dello Sport: Insigne fragile come il suo Napoli, ecco perché manca il salto di qualità

Il capitano è fragile come il suo Napoli: ecco perché Lorenzo Insigne non fa mai il salto di qualità. Scrive così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che mette nel mirino il numero 24 dopo l'errore dal dischetto contro la Juventus: Il peso della responsabilità, probabilmente, non l’ha retto il capitano. Contro qualsiasi altro avversario - si legge - si sarebbe avvicinato alla battuta ricacciando indietro l’ansia del momento. Ma la Juve è la Juve, così come la rivalità che scandisce la quotidianità del tifo napoletano. E lui, espressione di questa città, avverte in modo particolare ogni confronto con i bianconeri.

Il carattere - continua La Gazzetta dello Sport - allargando il discorso a tutta la rosa - è quello che manca alla formazione napoletana. La determinazione non trova nessun riscontro nel Dna dei giocatori e, dunque, della squadra. Non è casuale se il Napoli ha sempre perso contro avversari di pari livello. Ed è questa discontinuità nel rendimento che non ha mai permesso al capitano del Napoli di fare il definitivo salto di qualità. Manca, appunto, il carattere che latita non solo in lui, ma nel resto della squadra.