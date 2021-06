Gazzetta.it - Eriksen è stato operato, domani sarà dimesso. Rebus per l'idoneità in Italia

Christian Eriksen è stato operato, e ora ha un defibrillatore sottocutaneo nel cuore che regolarizzerà l'aritmia cardiaca. L'operazione - racconta Gazzetta.it - non ha avuto alcun con problema, con il danese che già nella giornata di domani potrebbe essere dimesso dall'ospedale di Copenaghen. La vita di Eriksen, però, sportivamente parlando, avrà tanti cambiamenti. Da capire se l'impianto sarà temporaneo o permanente, e nel caso della seconda ipotesi, va esclusa categoricamente una possibilità di rivedere il centrocampista danese calcare i campi di Serie A.

Come specifica Gazzetta.it, in Italia il protocollo Cocis esclude la possibilità di fare sport di contatto con un defibrillatore al cuore. Non è legge, si specifica, ma una indicazione precisa dei sanitari: l'idoneità sarebbe concessa solo per gli sport non di contatto. All'estero, però, la situazione è diversa: paesi come Olanda o Inghilterra aprono all'idoneità anche ai portatori di ICD (il defibrillatore inserito su Eriksen). Il futuro di Eriksen in Italia è al momento in bilico, ma in questo momento è l'ultimo dei pensieri.