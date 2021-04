I giocatori rientrati dalle Nazionali? Gasperini: "Stanno bene. De Roon può recuperare"

Dopo la sosta per le Nazionali, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sui giocatori rientrati a Bergamo nelle ultime ore ed in vista del match contro l'Udinese: "Dal punto di vista fisico stanno tutti bene, De Roon ha un problema alla caviglia ma potrebbe recuperare. Ha avuto una contusione in nazionale. Ieri lamentava dolore, vediamo oggi come sta. Ieri si sono allenati in 5 su 12, oggi si alleneranno gli altri 7 e domani giochiamo. Oggi è il primo vero giorno di raduno".

