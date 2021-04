Giochisti o risultatisti? Per Pioli "dipende dalle proprie qualità. Ma conta solo la vittoria"

Giochisti o risultatisti? È stato chiesto anche al tecnico del Milan Stefano Pioli, che in conferenza stampa ha detto la sua al riguardo: "Ogni allenatore e ogni squadra ha la propria mentalità, conta giocare un calcio adatto alle proprie qualità ma l'obiettivo principale è la vittoria. Ognuno ci arriva come meglio crede, noi abbiamo il nostro modo di giocare e so che i miei giocatori si sentono in questo modo di giocare, è un passaggio importante per vivere il campo e la partita che ci permetterà di essere vincenti".