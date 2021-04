Giochisti o risultatisti? Quando Mura attaccò Mourinho: "Conta solo vincere o come lo fai?"

Al salone del libro del 2013 andò in scena uno dei confronti più celebri tra grandi firme del giornalismo italiano. Gianni Mura e Mario Sconcerti, insieme a Darwin Pastorin, a discutere di Pep Guardiola e di José Mourinho. In un giorno in cui risuonano ancora le parole di Antonio Conte dopo la vittoria contro De Zerbi, sul suo calcio pragmatico e sul "conta vincere, per l'estetica andremo tutti a farci un lifting", tornano alla mente le frasi di Mura sullo Special One.

"Io sono contro Mourinho" Una lunga analisi e spiegazione delle ragioni di Mura e della sua avversione al modus operandi e allenandi di Mourinho ai tempi dell'Inter. "Io non sono per Guardiola e contro Mourinho, sono contro Mourinho e basta. Non sono contro per principio, su di lui ho giudizi e non pregiudizi. Lui ha vinto ma decidiamo questo: conta solo vincere o anche come vinci? Al di là dei soldi. Seconda cosa: perché non devo tener conto dei comportamenti? Sono pubblici. Dico che come allenatore non ha mai fatto giocare la squadra in modo entusiasmante. Nereo Rocco è stato crocifisso come catenacciaro e non faceva fare il terzino a Eto'o e Milito. Mourinho ha vinto ma la sua vittoria non mi entusiasma, non è un passo avanti per il calcio. Sono contro perché non posso essere a favore: il giornalismo a favore è stato di pro e contro Herrera, pro e contro Coppi, pro e contro Panatta. Non ho niente contro Mourinho, non ha qualità calcistiche. Non ne ha una".