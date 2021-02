I volti nuovi: alla scoperta di Braaf. Potenzialmente l'Udinese ha preso il nuovo Sancho

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Il Manchester City ha rischiato di perderlo per regalare un nuovo Jadon Sancho al Borussia Dortmund. A sorpresa, a stupire gli addetti ai lavori e a garantirsi il colpo, è stata l'Udinese. Jayden Jezairo Braaf da Amsterdam dove inizia col settore giovanile dell'Ajax. Poi il PSV poi i Citizens, fagocitatori di stelline imberbi. A neppure diciassette anni entra nell'Academy e diventa subito parte integrante dell'Under 23 e anche talvolta nel giro della prima squadra di Pep Guardiola.

Gotti sbalordito dal colpo In conferenza stampa il tecnico Luca Gotti si è dichiarato più che felice. “L’impressione che ho avuto in video è molto positiva: siamo sicuri che non ci sia qualcosa che non torna? Ha qualità di altissimo livello, se è quello del video ha prospettive altissime. Chiamerò Maresca che lo ha avuto”. In Inghilterra si sono stupiti del fatto che sia stata l'Udinese e non un top club europeo a prendere il 2002 olandese. Che ha le qualità per diventare un crack e che ha scelto casa Pozzo per provare a sbocciare.

Nome Jayden Braaf

Arriva da Manchester City

Squadra attuale Udinese

Ruolo Esterno offensivo