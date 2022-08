I volti nuovi - Mario Gila alla Lazio è la scommessa di Tare. Direttamente dal Real

Il primo arrivo dell'estate della Lazio è una scommessa della dirigenza: Mario Gila da Barcellona, professione difensore centrale, preso dal Real Madrid che lo stesso ragazzo classe 2000 ha salutato con un messaggio importante sui social. "È arrivata la difficile ora di andar via da quella che è stata casa mia per 4 anni. È difficile lasciare il club dove mi sono formato e che mi ha reso calciatore, però oggi inizia una nuova tappa della mia vita ricca di nuovi sogni. Grazie. Hala Madrid”.

Centrale di buona fisicità e tempismo nell'intervento, con le sue 73 presenze nel Castilla di Raul è diventato una vera e propria colonna della seconda squadra dei Blancos. Classe 2000, le sue prestazioni hanno richiamato anche l'attenzione di Carlo Ancelotti che quest'anno lo ha fatto esordire in Liga contro l'Espanyol per poi concedergli minuti anche col Levante. Entrambe le volte in casa, al Santiago Bernabeu. Ora la nuova avventura con la Lazio, che dopo le visite mediche ha preso il via alla corte di Maurizio Sarri.

Nome Mario Gila

Squadra Lazio

Provenienza Real Madrid

Nazionalità Spagna

Ruolo Difensore centrale

Età 21