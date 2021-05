I voti alla Serie A - Atalanta, Muriel è diventato grande. Consacrazione Malinovskyi

L'Atalanta ancora una volta si distingue per il miglior calcio della Serie A e le medie voto evidenziano quanto abbia lavorato bene Gian Piero Gasperini. Luis Muriel dopo anni da promessa non mantenuta è letteralmente esploso e questo pur partendo spesso dalla panchina. Consacrazione per Ruslan Malinovskyi, centrocampista top e conferma per Robin Gosens come uno dei migliori esterni sinistri della Serie A. Queste le medie voto degli orobici al termine di questo campionato:

Più del 50% di presenze a voto

6,70 MURIEL

6,40 ZAPATA

6,33 FREULER

6,33 MALINOVSKYI

6,31 ROMERO

6,30 GOSENS

6,24 ILICIC

6,14 GOLLINI

6,14 DJIMSITI

6,14 HATEBOER

6,10 DE ROON

6,00 TOLOI

5,98 PESSINA

5,97 PALOMINO

Meno del 50% di presenze a voto

6,60 GOMEZ

6,10 MIRANCHUK

6,10 SPORTIELLO

6,03 MAEHLE

6,00 LAMMERS

5,97 PASALIC

5,75 SUTALO

5,70 MOJICA

5,60 RUGGERI

5,50 CALDARA

5,50 DIALLO

5,50 PICCINI