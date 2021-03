Il mercato dei grandi attaccanti: Giroud-Chelsea sarà addio. E l'Italia è meta più che gradita

L'annuncio dell'addio di Sergio Aguero al Manchester City ha squarciato la tranquillità della sosta per le Nazionali. La decisione del Kun, di fatto, apre anticipatamente il prossimo mercato degli attaccanti. In estate infatti saranno tanti i top club desiderosi di rifarsi il look e contestualmente sono molti i bomber in cerca di una nuova collocazione.

A gennaio ha scelto di restare. In estate priorità all'Italia - Con cadenza costante, le big italiane si sono interessate a Olivier Giroud nelle passate sessioni di mercato. Con convinzione e voglia di battere la concorrenza, le big italiane si muoveranno nelle prossime settimane per convincerlo a sbarcare in Serie A. E' stato uno dei tormentoni di gennaio, quello legato al futuro del francese. Perché la scadenza col Chelsea era lì a distanza ridotta, ma alla fine l'ex Arsenal ha scelto di onorare fino all'ultimo il suo impegno coi Blues. Niente da fare per la Juventus, quindi, che in inverno cercava un attaccante di riferimento da affiancare a Morata e Ronaldo. In estate però, quando Giroud sarà libero da vincoli, tutto sarà diverso. A 34 ha voglia di rimettersi in gioco e di strappare l'ultimo contratto top della carriera, il francese. Ed in tal senso avrebbe già dato il proprio gradimento alla destinazione italiana. Dove? La Juventus continua a pensarci, Antonio Conte lo aggiungerebbe volentieri al roster della sua Inter. Ma pure Milan e Roma stanno vagliando con estrema attenzione l'opportunità.