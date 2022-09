Il Napoli in Nazionale - Spalletti riabbraccia già tre titolari. Oggi Kvara e gli azzurri

Tre titolari della formazione di Spalletti come Lobotka, Kim e Zielinski, hanno già terminato i propri impegni in Nazionale. Ci sono però ancora molti giocatori impegnati tra cui Meret, Raspadori, Kvaratskhelia, Lozano ed entrambi i terzini sinistri, Olivera-Mario Rui, così come chi giocherà al fianco di Kim: Rrahmani e Ostigard. Oggi in campo anche Elmas.

Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Alessio Zerbin, Giacomo Raspadori (Italia, Nations League): 26 settembre Ungheria-ITALIA

Eljif Elmas (Macedonia del Nord, Nations League): 26 settembre MACEDONIA DEL NORD-Bulgaria

Mario Rui (Portogallo, Nations League): 27 settembre PORTOGALLO-Spagna

Leo Ostigard (Norvegia, Nations League):27 settembre NORVEGIA-Serbia

Amir Rrahmani (Kosovo, Nations League): 27 settembre KOSOVO-Cipro

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Nations League): 26 settembre Gibilterra-GEORGIA

Hirving Lozano (Messico, amichevoli): 27 settembre MESSICO-Colombia a Santa Clara

Mathias Olivera (Uruguay, amichevoli): 27 settembre Canada-URUGUAY a Bratislava