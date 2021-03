Il punto sul futuro di Haaland - Il Dortmund lo vede ancora giallonero, ma la clausola non aiuta

"Haaland? Solo dieci club al mondo possono permetterselo". Mino Raiola, interpellato recentemente sull'assistito Erling Haaland, ha commentato così gli incessanti rumors legati al suo futuro. Autore soltanto finora di ben 31 reti in 29 presenze, la stella norvegese d'altronde sarà sicuramente protagonista anche nel prossimo mercato estivo nonostante sia al Borussia Dortmund da una sola stagione.

Le pretendenti non mancano di certo: le big di Premier League, la Juventus, le solite Barcellona e Real Madrid, lo stesso Bayern Monaco. Insomma, esattamente quei dieci (top) club a cui si riferiva indirettamente il suo agente. L'ex RB Salisburgo accende i sogni di tanti, anzi di tutti, ma non sarà facile sfondare il muro giallonero già durante la prossima estate. Non tanto a livello economico, visto che Haaland ha una clausola da soli 75 milioni di euro, quanto da quello progettuale e affettivo.

"Haaland e il Borussia Dortmund sono in simbiosi e questa unione promette di essere proficua. Diamo per scontato che resterà con noi anche nella prossima stagione e diventerà un giocatore ancora più forte", ha non a caso dichiarato il futuro ds del club tedesco Sebastian Kehl. Il giovane Erling sarà dello stesso avviso?