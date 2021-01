Il punto sulla Bundesliga - Bayern sempre in testa, il Lipsia insegue. Schalke sempre più in crisi

Il Bayern Monaco mantiene la testa e allunga sul Lipsia. I campioni in carica superano 2-1 il Friburgo e staccano di ulteriori due punti la più diretta inseguitrice. Il Lipsia insegue e deve accontentarsi di un punto (2-2 in casa del Wolfsburg) in rimonta. Perdono punti anche il Bayer Leverkusen e il Borussia Dortmund. I primi perdono 1-0 in casa dell'Union Berlino mentre i gialloneri vengono fermati sull'1-1 dal Mainz. Per Haaland e compagni anche un gol annullato dal VAR e un rigore sbagliato da Reus. Tanti i pareggi del 16° turno di Bundesliga. Finiscono infatti 0-0 gli scontri tra Colonia ed Hertha Berlino e tra Hoffenhiem e Arminia Bielefeld. 2-2 invece tra Stoccarda e Borussia Mönchengladbach. Bella vittoria per 2-0 del Werder Brema sull'Augsburg e perentorio 3-1 dell'Eintracht Francoforte sul sempre più in crisi Schalke 04.

La classifica dopo il 16° turno

Bayern Monaco 36 punti, Lipsia 32, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund 29, Union Berlino 28, Wolfsburg ed Eintracht Francoforte 26, Borussia Mönchengladbach 25, Friburgo 23, Stoccarda 22, Augsburg 19, Werder Brema 18, Hertha Berlino 17, Hoffenheim 16, Arminia Bielefeld 14, Colonia 12, Mainz e Schalke04 7.

Le partite del 17° turno

Borussia Mönchengladbach-Werder Brema

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

Hertha Berlino-Hoffenheim

Mainz-Wolfsburg

Schalke 04-Colonia

Arminia Bielefeld-Stoccarda

Augsburg-Bayern Monaco

Friburgo-Eintracht Francoforte

RB Lipsia-Union Berlin