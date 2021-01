Il punto sulla Bundesliga - Cade il Bayern, ma il Lipsia non ne approfitta. Haaland torna al gol

vedi letture

Cadute improvvise, ma se non ne approfitti la musica non cambia mai. Il Bayern Monaco si ferma nella quindicesima giornata di Bundesliga, ma il Lipsia di Nagelsmann non sfrutta l'occasione e perde nel big match contro il Dortmund. Tutto fermo in testa, visto che neanche il Leverkusen riesce ad alzare l'asticella come dovrebbe: 0-0 in casa col Werder Brema e classifica praticamente immobile. Soltanto il Borussia Dortmund riesce a sfruttare la situazione e conquistare la seconda vittoria consecutiva: i gialloneri, dopo un periodo opaco, stanno tornando.

TUTTO COME PRIMA - Nella parte alta della classifica succede poco e niente: il Bayern campione in carica prima va avanti 2-0 contro il Borussia Monchengladbach, poi si fa rimontare tre gol. Decisiva la doppietta di Hofmann nel primo tempo e la rete di Neuhaus a inizio ripresa. Il Lipsia imita la diretta concorrente per il titolo e lascia tre punti nello scontro diretto contro il Dortmund: torna Haaland e torna la vittoria grazie alla doppietta del talento norvegese.

ZONA EUROPA - La Union Berlino continua a sorprendere tutti: 2-2 contro il Wolfsburg e quinto posto alla pari proprio coi biancoverdi. Vince anche l'Eintracht Francoforte grazie a due calci di rigore trasformati da André Silva: terza vittoria consecutiva per i rossoneri che ora cercheranno di risalire la classifica per potersi riportare in zona Europa League. Bene anche lo Stoccarda, che nello scontro diretto con l'Augsburg si impone 4-1.

LO SCHALKE 04 TORNA A SORRIDERE - Nella parte bassa della classifica la notizia di giornata riguarda lo Schalke 04. La compagine di Gelsenkirchen ritorna al successo dopo un anno senza vittorie: il 4-0 contro l'Hoffenheim - grazie alla tripletta di Hoppe - può rilanciare i biancoblù dopo un anno disastroso. Perde ancora il Colonia, mentre l'Arminia Bielefeld conquista una vittora importantissima nella sfida salvezza contro l'Hertha Berlino.

I risultati della 15a giornata

Venerdì 8 gennaio

Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco 3-2 (20' rig. Lewandowski, 26' Goretzka, 36', 45' Hofmann, 49' Neuhaus)

Sabato 9 gennaio

Friburgo - Colonia 5-0 (18' Demirovic, 39' Hofler, 59' Sallai, 69' Lienhart, 79' Holer)

Bayer Leverkusen - Werder Brema 1-1 (52' Toprak, 70' Schick)

Mainz - Eintracht Francoforte 0-2 (24' rig., 71' rig. André Silva)

Schalke 04 - Hoffenheim 4-0 (42', 57', 63' Hoppe, 80' Harit)

Union Berlino - Wolfsburg 2-2 (10' Steffen, 29' Becker, 53' Andrich, 65' Weghorst)

Lipsia - Borussia Dortmund 1-3 (55' Sancho, 71', 84' Haaland, 90' Sorloth)

Domenica 10 gennaio

Augsburg - Stoccarda 1-4 (10' rig. Gonzalez, 29' Wamangituka, 46' Ritcher, 610 Castro, 87' Didavi)

Arminia Bielefeld - Hertha Berlino 1-0 (64' Yabo)

La classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 33

2. RB Lipsia 31

3. Bayer Leverkusen 29

4. Borussia Dortmund 28

5. Union Berlino 25

6. Wolfsburg 25

7. Borussia Monchengladbach 24

8. Friburgo 23

9. Eintracht Francoforte 23

10. Stoccarda 21

11. Augsburg 19

12. Hertha Berlino 16

13. Werder Brema 15

14. Hoffenheim 15

15. Bielefeld 13

16. Colonia 11

17. Schalke 04 7

18. Mainz 6

Il programma della 16a giornata

Venerdì 15 gennaio

20.30 Union Berlino - Bayer Leverkusen

Sabato 16 gennaio

15.30 Werder Brema - Augsburg

15.30 Colonia - Hertha Berlino

15.30 Borussia Dortmund - Mainz

15.30 Hoffenheim - Arminia Bielefeld

15.30 Wolfsburg - RB Lipsia

18.30 Stoccarda - Borussia Monchengladbach

Domenica 17 gennaio

15.30 Bayern Monaco - Friburgo

18.00 Eintracht Francoforte - Schalke 04