Il punto sulla Bundesliga - Il Bayern sempre saldo in testa, vincono anche Lipsia e Wolfsburg

Continua la corsa del Bayern che vince ancora grazie al gol di Coman. 1-0 all'Hertha Berlino e testa al Mondiale per Club dove questa sera incontrerà l'Al-Ahly nella semifinale. In caso di vittoria finalissima contro i messicani del Tigres. Stravince anche il Bayer Leverkusen che cala il pokerissimo contro lo Stoccarda. Vittoria esterna per 2-0 del Wolfsburg in casa dell'Augsburg. Sconfitta esterna del Borussia Dortmund in casa del Friburgo per 2-1.Tiene il passo il Lipsia che supera 3-0 l'ormai derelitto Schalke 04. Bella vittoria del Mainz per 1-0 contro l'Union Berlino. Colpo del Colonia che vince in casa del B. Mönchengladbach e dell'Eintracht, che supera 3-1 fuori casa l'Hoffenheim con ancora in gol Andrè Silva. Rinviata per neve Arminia Bielefeld-Werder Brema.

La classifica dopo il 20° turno

Bayern Monaco 48 punti, Lipsia 41,Wolfsburg 38, E. Francoforte 36, Bayer Leverkusen 35, Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach 32, Friburgo 30, Union Berlino 29, Stoccarda 25, Werder Brema, Hoffenheim e Augsburg 22, Colonia 21, Hertha Berlino e A. Bielefeld 17, Mainz 13 e Schalke 8.

Le partite del 21° turno

RB Lipsia-Augsburg

Werder Brema-Friburgo-

Stoccarda-Hertha Berlino

Borussia Dortmund-Hoffenheim

Bayer Leverkusen-Mainz

Bayern Monaco-Arminia Bielefeld

Wolfsburg-Borussia Mönchengladbach

Eintracht Francoforte-Colonia

Union Berlin-Schalke 04