Il punto sulla Premier League – Riprende il volo del City, squillo del Liverpool per l'Europa

Risultati della 28ª giornata di Premier League e classifica aggiornata.

La 28ª giornata di Premier League ha regalato conferme, sorprese e il solito spettacolo di sempre. Un fine settimana in cui il Manchester City è tornato al suo pane quotidiano, ovvero la vittoria attraverso il bel gioco. Con uno 0-3 in casa del Fulham, la squadra di Guardiola archivia la sconfitta nel derby e avvicina ulteriormente un titolo che appare ormai ad un passo.

RISALITA REDS IN ZONA EUROPA – Alle spalle del Manchester City continuano a marciare anche Manchester United e Leicester City. I Red Devils hanno la meglio per 1-0 in casa contro il West Ham grazie all’autorete di Dawson, mentre le Foxes si attestano in terza posizione grazie al rotondo 5-0 contro lo Sheffield United fanalino di coda. Si ferma invece il Chelsea, che non va oltre lo 0-0 contro il Leeds di Bielsa. Dei passi falsi di Blues e Hammers approfitta il Liverpool, corsaro a Wolverhampton grazie all’ex Diogo Jota.

ALL’ARSENAL IL DERBY DI LONDRA – Se la metà rossa di Liverpool gioisce, l’altra sponda vive un fine settimana amaro. L’Everton infatti cade in casa 1-2 contro il Burnley, venendo così raggiunto dai cugini. Torna ad avere velleità europee l’Arsenal, che fa suo il derby con il Tottenham nonostante il gran gol di rabona realizzato da Lamela. Agganciato l’Aston Villa, fermato sull’1-1 dal Newcastle.

COLPI DI BURNLEY E BRIGHTON NELLA LOTTA SALVEZZA – L’ultimo turno regala qualche scossone nella parte alta della classifica, così come nelle sue zone più pericolanti. Da segnalare in particolare i successi di Burnley e Brighton, rispettivamente contro Everton e Southampton. Due vittorie decisive per la salvezza di questi due club, oltretutto in una giornata in cui si fermano le rivali attualmente in zona retrocessione. Fulham e Sheffield United rimediano due sonore batoste contro City e Leicester, mentre il West Bromwich perde di misura contro il Crystal Palace.

RISULTATI 28ª GIORNATA

Newcastle-Aston Villa 1-1

Leeds United-Chelsea 0-0

Crystal Palace-West Bromwich Albion 1-0

Everton-Burnley 1-2

Fulham-Manchester City 0-3

Southampton-Brighton 1-2

Leicester City-Sheffield United 5-0

Arsenal-Tottenham 2-1

Manchester United-West Ham United 1-0

Wolverhampton-Liverpool 0-1

CLASSIFICA

Manchester City 71

Manchester United 57

Leicester City 56

Chelsea 51

West Ham United 48

Liverpool 46

Everton 46

Tottenham 45

Aston Villa 41

Arsenal 41

Crystal Palace 37

Leeds United 36

Wolverhampton 35

Southampton 33

Burnley 33

Brighton 29

Newcastle 28

Fulham 26

West Bromwich Albion 18

Sheffield United 14