Il Tempo - La Lazio sogna De Paul: dovesse saltare Ricci, i biancocelesti ci proveranno

La Lazio sogna Rodrigo de Paul. Dovesse sfumare Samuele Ricci, prima richiesta di Maurizio Sarri a Claudio Lotito, i biancocelesti potrebbero spostarsi rapidamente sull'argentino di passaporto italiano, che non rientra nel progetto dell'Atletico Madrid. Chiaramente non è l'unica alternativa seguita, ma, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, potrebbe essere ceduto dai Colchoneros.

Gli spagnoli chiederanno poco più di 20 milioni di euro per l'ex Udinese, che conosce molto bene il campionato italiano ed ha una discreta fisicità, oltre ad una tecnica sopraffina. Non manca la concorrenza: lui vedrebbe di buon occhio un ritorno nel nostro Paese, ma il Galatasaray sta provando a convincerlo a trasferirsi in Turchia e raggiungere così Zaniolo, Sergio Oliveira, Mertens e Icardi.