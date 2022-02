In scadenza - Handanovic e un rinnovo non semplice. Perché alla metà

L'arrivo di Andre Onana può essere un punto di svolta anche per Samir Handanovic. Perché il portiere nerazzurro, dopo anni di titolarità indiscussa, potrebbe finire a fare il dodicesimo al portiere dell'Ajax, squalificato per un lungo periodo e rientrato da poco nelle scelte del club olandese. Onana è arrivato in Italia a inizio gennaio per poi firmare con l'Inter, mentre Handanovic deve ancora capire cosa potrà succedergli nei prossimi mesi. In realtà la situazione appare abbastanza chiara: c'è una possibilità che rinnovi, a due condizioni. La prima è che non avrà il posto assicurato - un po' come capitava fra Buffon e Szczesny negli anni passati - e la seconda è una riduzione sensibile dell'ingaggio.

Alla metà. Handanovic al momento percepisce 3,5 milioni. Uno stipendio che l'Inter non ha intenzione di offrire nuovamente, anche perché a luglio le primavere saranno 38, non pochissime nemmeno per un portiere. E poi perché Handanovic è sì il principale indiziato per fare il secondo, ma in caso bisognerebbe trovare una sistemazione anche per gli altri (da Radu a Di Gregorio) che sono ancora sotto contratto. Handanovic, insomma, rimarrà solamente in caso dovesse accettare una proposta da 1,7-1,8. Altrimenti sarà salutato, non senza dispiacere e con qualche rimpianto già in essere, dalla dirigenza interista.