Juventus-Inter, c'era una volta l'ItalJuve. Ora l'anima è straniera

vedi letture

C’era una volta l’ItalJuve. Una squadra che aveva un’identità italiana, con giocatori che facevano parte di un blocco granitico. Tanti italiani, con qualche straniero qui e là, che solitamente formava la spina dorsale della nazionale. La BBC di Antonio Conte ne era solamente l’ultima delle rappresentazioni in stile. Basti pensare all’attacco Del Piero-Inzaghi, i Mondiali del 74 con Zoff, Capello, Causio e Anastasi, oppure quelli del 1982 con Zoff, Cabrini, Scirea, Tardelli, Paolo Rossi e Gentile.

Tutto questo si è perso nell’anno in cui la Juve ha mancato il decimo Scudetto consecutivo. Vero è che Bonucci e Chiellini ci sono ancora, ma non sono sempre i titolari. A centrocampo ci sono Chiesa e Bernardeschi (e nessun altro), mentre davanti ci sono solo stranieri. I nazionali sono quattro - va fuori Buffon da questo gruppo - è vero, un blocco ma non granitico come quelli precedenti, non da assoluti protagonisti e come i migliori giocatori della propria squadra.

E l’Inter? Antonio Conte ha deciso di puntare su qualche italiano, anche se non tutti sono sempre titolari. Però Bastoni è assolutamente un perno della squadra, così come Barella. L’anima italiana, pur non esagerata nei numeri, poi passa anche dai Sensi e dai Gagliardini, da Darmian e D’Ambrosio, più Ranocchia e Pinamonti. L’Inter però aveva già vinto il Triplete senza avere nessun giocatore italiano (eccezion fatta per Thiago Motta, comunque naturalizzato) nei titolari. La Juventus invece ha perso quella italianità che l’ha sempre contraddistinta.