L'interista - Brozovic dopo Lautaro e Skriniar: in casa Inter procuratori a rischio

In casa Inter sempre più procuratori trattano il rinnovo senza la mediazione di un procuratore. E' accaduto nel recente passato con Milan Skriniar, difensore slovacco che ha trattato in prima persona il rinnovo del contratto, e adesso sta accadendo di nuovo con Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. Entrambi, infatti, hanno deciso di intraprendere da soli i colloqui col club per discutere del nuovo contratto, al massimo - come nel caso del Toro argentino - con l'aiuto dei famigliari.

"Ultimamente - si legge - in casa Inter fare il procuratore è una professione a rischio. Chiaro, stiamo scherzando ed esasperando il concetto: ma, in verità, con la scelta di Marcelo Brozovic salgono a tre i calciatori decisi a rinunciare al tira e molla proposto dai procuratori vari alla Società, optando per una sorta di gestione personale della propria immagine, anche rispetto agli emolumenti da percepire. Perché, in fondo, chi rappresenta i calciatori spesso tira la corda, a volte eccedendo: e non sono un segreto stile “Area 51” le provvigioni intascate da questa o da quella squadra, laddove si riesce a piazzare meglio l’assistito. La moda partita da Viale della Liberazione potrebbe essere il nuovo corso, il new deal di roosveltiana memoria, consentendo vantaggiosamente ai club di rimettere un minimo di ordine nei conti, a questa voce, turbati e massacrati dalla pandemia che sta imperversando in ogni angolo del pianeta".