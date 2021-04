tmw Inter, Lautaro come Icardi. Il Toro affida la gestione alla compagna e al padre

vedi letture

Lautaro Martinez come Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter, trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con le ultime formalità che verranno risolte con l’arrivo di Zhang dal 16 aprile, ha deciso di cambiare agente. Il Toro affiderà quindi alla sua compagna Agustina Gandolfo gli interessi in vista di nuove trattative. Con lei anche il padre, Mario Martinez. Un rinnovo con l’Inter che arriverà ufficialmente a giorni. E un futuro da scrivere, con Agustina che diventerà il punto di riferimento di agenti e dirigenti un po’ come Wanda Nara con Icardi. E con lei papà Mario a muovere le fila in vista dei prossimi mercati...