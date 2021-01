La Gazzetta dello Sport sulla sfida Lukaku-Ronaldo: "I pesi massimi per lo scudetto"

vedi letture

Quello di stasera a San Siro tra Inter e Juventus sarà anche l'incontro tra due "pesi massimi" come Lukaku e Cristiano Ronaldo, i due calciatori più decisivi delle rispettive squadre. Basti pensare che il portoghese ha segnato il 42,9% delle reti totali dei bianconeri, secondo solo a Lewandowski su scala europea, con il belga che comunque non è troppo da meno, visto che il suo 27,9% è comunque da top ten in compagnia di Mbappé. L'Inter ha messo insieme un solo punto nelle ultime due partite, ha vinto un solo scontro diretto, contro il Napoli, sui cinque giocati e deve vincere per cambiare passo e tenere la scia del Milan. La Juventus deve vincere per risalire e mettere pressione davanti per riaprire la corsa al titolo. Lo faranno, con i migliori pesi massimi in campo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.