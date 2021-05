La Repubblica - Juventus, non c'è stima reciproca tra Allegri e Dybala: futuro in bilico

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il futuro di Paulo Dybala alla Juventus resta in bilico perché "non c'è stima reciproca" con Massimiliano Allegri, da ieri tornato in sella con la firma sul contratto con i bianconeri. Quello della Joya resta uno dei primi nodi da sciogliere, con una convivenza di comodo che resta possibile ma non scontata.