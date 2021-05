La Stampa - Mourinho ha parlato con Ronaldo: vuole provare a portarlo alla Roma

Secondo La Stampa, il futuro di Cristiano Ronaldo sarà lontano dalla Juventus. Da mesi Allegri aveva suggerito ad Agnelli che i bianconeri avrebbero dovuto ripartire senza CR7 e la linea sarà questa anche ora che è tornato alla guida del club. Lo stipendio del portoghese spaventa però tutti, anche il Manchester United. L'unico che non sembra essere spaventato è Mourinho, che ha chiamato Ronaldo in prima persona per capire quali sono le sue intenzioni. Un approdo alla Roma potrebbe essere una soluzione per salvare i vantaggi che ha col fisco italiano, ma ovviamente l'ipotesi resta complessa per molti motivi.