La Stampa - Roma-Napoli, coracci inneggianti all'eruzione del Vesuvio e ululati per Osimhen

La Stampa di questa mattina riporta l'ennesima giornata no per quanto riguarda il pubblico sugli spalti riferendosi nello specifico a quello romanista nella sfida tra Roma e Napoli. "Il ritorno del pubblico avrebbe meritato una colonna sonora migliore dei ripetuti coracci inneggianti all'eruzione del Vesuvio e di qualche sparuto ululato recapitato a Osimhen" scrive il quotidiano in merito al comportamento di una parte dei tifosi giallorossi. Un brutto episodio dopo quello che era accaduto a Koulibaly a Firenze, anche se in quel frangente l'uomo autore delle offese al difensore è stato subito identificato e allontanato a vita dal Franchi.