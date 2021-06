La Verità: "Per Allegri spunta un altro alert del 2019, legato a una società del tecnico"

La Verità prosegue la sua inchiesta sui conti di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che già ieri ha negato con una dichiarazione qualsiasi accusa a suo carico. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, in edicola oggi, riporta la notizia di un altro alert in materia di antiriciclaggio, questa volta del 2019, legato a una società, la Melpaso srl, di cui lo stesso Allegri detiene il 90 per cento delle quote. Nel mirino vi sarebbero alcuni trasferimenti di fondi tra il tecnico livornese, la società e il suo socio, nonché amico personale, Paolo Sodi (che fino al dicembre 2019 deteneva anche quote della società, il 10 per cento, poi ceduto a Valentina Allegri, rimanendo però amministratore della srl).