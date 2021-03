Le grandi scadenze: Ribery-Fiorentina, titoli di coda? L'arrivo di Commisso può cambiare tutto

I diretti interessati hanno sempre scelto la via dell’assoluto silenzio. La Fiorentina e Franck Ribery in queste settimane stanno tracciando una linea per fare un bilancio del biennio passato insieme e contestualmente stanno anche pensando al futuro. Nel pessimismo in merito al rinnovo del francese che si respirava fino a qualche settimana fa si è aperto un spiraglio: nei prossimi giorni il presidente Commisso farà ritorno in Italia e quello potrebbe essere il momento per capire qualcosa in più. Col tycoon italo-americano che potrebbe mettere sul piatto una proposta di prolungamento annuale con opzione per la stagione successiva. Ad oggi è solo un’idea, da capire quale sarà la reale volontà del presidente viola.

Ribery intanto registra le proposte - L’ultima parola ovviamente spetterà comunque a francese. A Firenze sta bene ma evidentemente le due stagioni non sono state ricche di soddisfazioni. Sullo sfondo, intanto, qualcosa si è già mosso: il Monza lo ha individuato come colpaccio in caso di promozione in Serie A. Discorso però da rimandare ai prossimi mesi. Dalla Turchia si sono interessate Galatasaray e Karagumruk. Ma gli apprezzamenti più forti e di maggior richiamo sono arrivati dalla Germania: la famiglia di Ribery è rimasta a vivere a Monaco e proprio la Bundes potrebbe essere nuovamente nel suo destino.