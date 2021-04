Le pagelle di Bruno Fernandes: stratosferico, unico, campione. 2 gol e 2 assist con la Roma

L'ennesimo show personale della straordinaria stagione di Bruno Fernandes. "Si concede la doppietta di reti e di assist, stratosferico", scriviamo senza mezzi termini su TMW. Ma le esaltazioni per l'ex Novara, Sampdoria e Udinese ovviamente non finiscono qui: "in questo momento è un centrocampista unico", spiega la Gazzetta ricordando i 26 gol e i 16 assist stagionali. Per il Corriere dello Sport è "giocatore pazzesco che le italiane non hanno compreso in tempo", per il Corriere della Sera è semplicemente "un campione".

Le pagelle di Bruno Fernandes

TMW - 8,5

Gazzetta dello Sport - 8

Corriere dello Sport - 8,5

Tuttosport - 8,5

la Repubblica - 7,5

Corriere della Sera - 8,5