Le pagelle di Cavani: con la Roma si scatena. Nella sua (grande) partita c'è un po' di tutto

Edinson Cavani vede la Roma e si scatena, con la doppietta di ieri sono 11 i gol contro i giallorossi in carriera. Per il Corriere dello Sport "ci sa ancora fare, geniale la scrittura del passaggio per Bruno Fernandes". Il Corriere della Sera lo indica come "l'uomo che ribalta la partita" dopo il vantaggio giallorosso del primo tempo, la Gazzetta dello Sport racconta così la sua gara: "Oltre all'assist iniziale, timbra una doppietta, sciupa altre due occasioni e si procura il rigore".

Le pagelle di Cavani

TMW - 8

Gazzetta dello Sport - 8

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 7,5

la Repubblica - 8

Corriere della Sera - 8,5