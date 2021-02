Le pagelle di Chiellini: un lancio, un fuoricampo. Poi esce anche lui causa polpaccio

La serata del Dragao non è buonissima per la Juventus, ma è ancora peggiore per Giorgio Chiellini. Prestazione tra una insufficienza lieve e un sei striminzito, visto che - come spiega Il Corriere della Sera - il suo unico lancio è alla Barry Bonds, cioè un fuoricampo. Prova a stringere i denti per rimanere in campo, solo che un ko al polpaccio lo toglie dalla contesa. Non è un'ottima notizia per i bianconeri, che sono già a corto di centrali vista l'assenza di Bonucci. Soffre la prestanza di Marega.

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5