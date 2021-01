Le pagelle di Cuadrado: dal tampone al coppone. Ridà equilibrio alla Juventus di Pirlo

Quanto è mancato, Juan Cuadrado alla Juventus... Il colombiano risulta negativo al Covid e viene catapultato in campo, risultato uno dei migliori. Con l'assist al 90' che è il cioccolatino a fine gara. "Dal tampone al coppone in mezza giornata", sottolinea la Gazzetta dello Sport, spiegando come con lui in campo la Juventus abbia ritrovato equilibrio. Ma oltre alla qualità soprattutto offensiva, non corre nessun rischio contro Insigne. Per il Corriere della Sera è addirittura il migliore in campo, dopo 15 giorni passati sul tapis roulant.

Le pagelle di Cuadrado

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

la Repubblica 7

Corriere della Sera 7,5