Le pagelle di Dybala: segna ma non convince fino in fondo. Ma i voti sono tutti positivi

Paulo Dybala convince solo a metà. Sì perché i voti dopo la prestazione contro l'Udinese sono tutti positivi, ma in gran parte gonfiati dal gol nel finale. Ma tant'è, aveva bisogno come il pane del gol ed il gol è arrivato. La partita in sé resta complessa, si muove tanto e dà disponibilità ma gravita fin troppo lontano dalla porta per incidere come vorrebbe. Alla luce del ko di Morata per almeno altre 2 partite, il gol potrebbe comunque dare una svolta in vista del prossimo ciclo di ferro.

Le pagelle di Dybala

TMW 6,5

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 6,5

la Repubblica 6,5

Corriere della Sera 6