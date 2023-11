Le pagelle di Allegri: maestro di praticità, con questa rosa incerottata difficile chiedergli di più

La Juventus infila la quinta vittoria di fila e il settimo risultato utile consecutivi, ma battendo il Cagliari raggiunge soprattutto la vetta. Per Massimiliano Allegri voti positivi, ovviamente, perché la sua Juventus c'è, come scriviamo noi di TMW. Voto 6,5 proprio come La Gazzetta dello Sport: "Gli mancava Rabiot, assenza di rilievo, e altri non erano al massimo. Ne ricava lo stesso tre punti, con le reti di due difensori. Maestro di praticità".

Si accoda Tuttosport: "Non ne avanza nemmeno questa volta, di fronte a un abbordabile Cagliari e dopo esser stato avanti di due lunghezze. Ma si gode la notte in vetta con un organico che non ha la qualità di alcuni che inseguono e che da un paio di settimane porta vistosi cerotti. Difficile chiedergli di più".

Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport: "La cinquina di vittorie arriva con i gol dei difensori e con la sofferenza finale. La Juve però va oltre l’emergenza, prosegue il periodo d’oro e per una notte torna in testa da sola". Voto 7 anche per il Corriere della Sera, che taglia corto: "Elogio della continuità (di risultati)".

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

Bianconeranews.it: 6,5