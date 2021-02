Le pagelle di Barak: centrocampista completo con i calzettoni abbassati alla Briegel

Fisicità quando serve, qualità e gol da attaccante nel momento migliore dei suoi. Gran prova di Antonin Barak contro la Juventus e dai quotidiani piovono elogi. Il Corriere della Sera ne apprezza la completezza come centrocampista "con l'aggiunta di quei calzettoni abbassati che fanno tanto Briegel". Per Tuttosport (voto 7,5) è bravo perché "svaria per tutto il fronte offensivo con grande intelligenza". Il Corriere dello Sport evidenzia come nella ripresa sia salito il livello della sua prestazione, fino a diventare migliore in campo.

I VOTI DI BARAK

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5