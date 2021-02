Le pagelle di Borja Mayoral - Il lato positivo del caso Dzeko: ormai è titolare per merito suo

Ha l'arduo compito di cancellare l'invadente ombra di Dzeko e ieri sera, c'è da giurarci, nessuno o quasi si sarà accorto dell'assenza del bosniaco in attacco. Disturbo decisivo sull'1-0 e gol del tris: Borja Mayoral si candida così al ruolo di titolare fisso della Roma targata Fonseca. "Un altro gol, un altro assist: il lato positivo del caso Dzeko. A questo punto è titolare per merito, non per mancanza di alternative", è difatti la lettura odierna del Corriere dello Sport sulla convincente prova da 7 in pagella (all'unanimità) dell'attaccante spagnolo. Che ha convinto, ovviamente, anche La Gazzetta dello Sport: "Ancora un gol e tanto movimento lungo tutto il fronte d'attacco. Generoso, bene quando gioca di sponda", si legge sulla rosea.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

VoceGiallorossa: 7